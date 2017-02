RB Leipzig will Punkte-Polster wahren

Willi Orban (r.) wird nach Gelbsperre wieder auf dem Platz stehen

Aufsteiger RB Leipzig will am 22. Spieltag der Bundesliga seinen Acht-Punkte-Vorsprung auf die Verfolger im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation verteidigen.

Der Tabellenzweite empfängt am Samstag in der heimischen Red Bull Arena den 1. FC Köln. Die Rheinländer haben als Tabellensiebter Chancen auf die Teilnahme an der Europa League. Zwischen den Leipzigern und den Kölnern liegen zwölf Punkte.

Nach dem 0:3 vor eigener Kulisse vor zwei Wochen wollen die Leipziger zudem zu alter Stärke im heimischen Stadion zurückkehren. Bis zu der deutlichen Niederlage gegen den Hamburger SV hatte die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl keine Heimpartie in ihrer ersten Bundesliga-Saison verloren.

"Nach zwei Niederlagen war der Sieg in Gladbach ganz wichtig", befand auch Sportdirektor Ralf Rangnick gegenüber der "Bild": "Wir haben jetzt das Gefühl: Es kann vielleicht wirklich zu Platz zwei oder drei reichen." Dennoch sehe sich der 58-Jährige in dieser Saison noch nicht als Bayern-Jäger: "Eine Meisterchance sehe ich aber weiterhin nicht."

Personell kann der RB-Coach in der Defensive nahezu aus dem Vollen schöpfen. Allein Lukas Klostermann fehlt: Der Olympia-Silbermedaillengewinner könnte im kommenden Monat vor einem Comeback nach seinem Kreuzbandriss stehen. Abwehrchef Willi Orban kehrt nach seiner Gelbsperre beim 2:1-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach zurück in die Startelf.

Hasenhüttl: "Fokussieren uns nicht nur auf einen Spieler"

Die Abwehr wird gegen Kölns Anthony Modeste gefordert sein. "Das Kölner Spiel steht und fällt mit ihm", sagte Hasenhüttl. "Wir fokussieren uns aber nicht nur auf einen Spieler. Wir müssen als Team gut verteidigen, dann bin ich mir sicher, dass wir auch gegen den FC erfolgreich sein können. Ich hoffe, dass wir unsere Fans zu Hause wieder begeistern können."

In der Offensive bangen die Leipziger allerdings um Marcel Sabitzer (Adduktorenprobleme), Oliver Burke (Oberschenkelbeschwerden) konnte bis Donnerstag gar nicht mit der Mannschaft trainieren. Yussuf Poulsen fehlt mehrere Wochen wegen seines Muskelbündelrisses.

Gewinnt RBL, würde der Aufsteiger auf jeden Fall das Punktepolster wahren. Zudem würden die Leipziger den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern nicht anwachsen lassen. Die beiden Mannschaften trennen auf den Plätzen eins und zwei derzeit fünf Punkte.