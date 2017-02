Stöger: "Sind kein Karnevalsverein mehr"

Peter Stöger (r.) will mit dem 1. FC Köln nächste Saison international spielen

Trainer Peter Stöger vom 1. FC Köln hat aus den Rheinländern ein gut funktionierendes Team geformt, das als Tabellensiebter gute Chancen hat, am Ende der Saison die Qualifikation für Europa zu schaffen. "Das wäre für mich ein größerer Erfolg als die Meisterschaft mit Austria Wien", erklärte der 50-Jährige dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Stögers Arbeitspapier beim FC gilt noch bis 2020, eine Anstellung darüber hinaus kann sich der Fußballlehrer aber auch schon jetzt vorstellen: "Grundsätzlich sage ich: Warum nicht? Ich fühle mich sicher und gut aufgehoben. Aber die richtig großen sportlichen Krisen haben wir ehrlicherweise auch noch nicht gehabt."

Seit seiner Ankunft 2013 in Köln ging es für den Verein nämlich stetig aufwärts: In seiner ersten Saison am Rhein schaffte Stöger den Aufstieg in die Bundesliga. Die kontinuierlich gute Arbeit wurde schließlich in der vergangenen Spielzeit mit einem einstelligen Tabellenplatz vorerst gekrönt. Nun will Stöger den nächsten Schritt wagen.

Deshalb wächst beim 1. FC Köln auch das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen: "Wir sind kein Karnevalsverein mehr." Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen (Unentschieden gegen Schalke 04, Niederlage gegen Freiburg) müssen die Rheinländer nun jedoch ausgerechnet beim Aufsteiger RB Leipzig (15:30 Uhr) wieder in die Erfolgsspur finden.