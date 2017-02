Entlassung am Flughafen! Ranieri bleibt cool

Claudio Ranieri wurde bei Leicester City entlassen

Mit Leicester City schaffte Claudio Rangieri das schier Unmögliche und gewann die englische Meisterschaft. Nun steht der Meister jedoch vor dem Abstieg und entließ den Teammanager kurzerhand. Dabei soll der Italiener unrühmlicherweise am Flughafen entlassen worden sein, wie die "Sportsmail" und die "Daily Mail" aus England übereinstimmend berichten.

Obendrein sei sich Klub-Boss Vichai Srivaddhanaprabha schon vor dem 1:2 gegen den FC Sevilla in der Champions League sicher gewesen, den Teammanager entlassen zu wollen. Dennoch wurde diesem zuvor von Vereinsseite öffentlich die Unterstützung ausgesprochen.

Nach der Niederlage in der Königsklasse sei dann alles ganz schnell gegangen. Ranieri stieg aus der Maschine am East Midland Airport aus, wo ihn Sportchef Jon Rudkin in Empfang nahm und die Entlassung mit den Worten besiegelte: "Der Traum ist gestorben." Ranieri reagierte mit Fassung: "So ist Fußball", sagte er zu seinem Assistenten Craig Shakespeare.

Am Ende bedankte sich der Meistertrainer für die gemeinsame Zeit: "Ich möchte mich einfach bei den Fans bedanken. Sie sind fantastisch", so der Italiener. Einen Nachfolger haben die "Foxes" noch nicht bekannt gegeben. Aktuell steht der Meister auf dem 17. Tabellenplatz.