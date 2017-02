Vor Topspiel: Ausschreitungen in Berlin

Die Polizei musste in Berlin-Moabit mit einem Großaufgebot anrücken

Anhänger von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt haben sich im Vorfeld des Meisterschaftsspiels am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) eine Massenschlägerei geliefert.

Laut Informationen der "Bild" kam es um 13 Uhr an der Beusselbrücke in Berlin-Moabit zu einer größeren Auseinandersetzung. Nach Angaben von mehreren Zeugen sollen sich an der Schlägerei bis zu 200 Personen beteiligt haben.

Größere Gruppierungen aus Berlin und Frankfurt trafen demnach aufeinander und lieferten sich eine wüste Prügelei, bei der es mehrere Verletzte gegeben haben soll. Auch Pyrotechnik soll gezündet worden sein. Außerdem wurden Flaschen und Steine geworfen.

Nach Angaben der "Bild" sind 30 bis 40 Personen mittlerweile festgenommen worden. Offenbar haben sich die Anhänger der Bundesliga-Klubs im Vorfeld in Berlin-Moabit verabredet. Am Nachmittag soll die Situation wieder unter Kontrolle gewesen sein.