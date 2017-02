Sutton muss Feldspieler ins Tor stellen

Wayne Shaw hinterlässt offenbar eine Lücke bei Sutton United

Die Trennung des englischen Fünftligisten Sutton United von seinem Ersatztormann Wayne Shaw im Zuge der "Pie-Affäre" hat sich am Samstag 3:2-Ligasieg gegen Torquay United bitter gerächt.

Die etatmäßige Nummer Eins Ross Worner musste bereits nach einer Viertelstunde beim Stand von 0:1 (Young, 14.) wegen einer Zerrung vom Feld. Mangels einess zweiten Tormanns musste Verteidiger Simon Downer einspringen. Immerhin wurde er anschließend nur einmal bezwungen. Williams traf gleich nach Wiederanpfiff (46.). Dank der Treffer von Deacon (30.), Biamou (47.) und Beckwith (79.) konnte Sutton das Spiel für sich entscheiden und kam mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davon.

Sutton United, das im FA Cup sensationell erst im Achtelfinale an Arsenal scheiterte, hatte sich nach dem 0:2 gegen die Gunners von Ersatztormann Shaw getrennt, nachdem bekannt geworden war, dass dieser mit dem Verzehr eines Pies wohl gegen FA-Bestimmungen zu Sportwetten verstoßen habe. Ein Wettanbieter hatte mit einer Quote von 8:1 eine Detailwette angeboten, ob der stattliche Keeper während des Spiels etwas essen würde. Die Untersuchungen des Verbands in dieser Angelegenheit sind am Laufen.

