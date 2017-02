Adler und die bittere Bayern-Bilanz

Gern gesehener Gast in der Allianz Arena: René Adler

Vielleicht sollte sich René Adler vor dem nächsten Spiel gegen Angstgegner FC Bayern München krankmelden. Der ehemalige Nationaltorhüter weist eine katastrophale persönliche Bilanz in Spielen gegen den deutschen Rekordmeister auf.

Und das nicht erst, seitdem er das Trikot des Hamburger SV trägt. Aber im HSV-Gehäuse kommt es für Adler richtig heftig: Ausgerechnet in seinem 250. Bundesligaspiel kassierte der 32-Jährige in München acht Tore. "Die Art und Weise tut nicht nur weh, sondern ist unerträglich", so der sichtlich geschockte Schlussmann nach dem 0:8.

Seit zehn Jahren spielt der gebürtige Leipziger in der Bundesliga, erst für Bayer Leverkusen und seit 2012 für den HSV. In dieser Zeit hat er 16 Erstligaspiele gegen die Bayern bestritten. Bilanz: 13 Niederlagen, kein einziger Sieg, 50 Gegentore. Ein Albtraum!

"Man muss sagen, dass das Ergebnis gerecht ist"

Als "brutal schlecht" bezeichnete Adler die Leistung der Rothosen in seinem Jubiläumsspiel. "Man muss sagen, dass das Ergebnis gerecht ist", erklärte er selbstkritisch.

Es war aber noch nicht einmal sein schlimmstes Bayern-Erlebnis als Torwart: Am 30. März 2013 musste er in der Allianz Arena sogar neunmal den Ball aus dem Netz holen. Der Hamburger SV verlor damals 2:9. Übrigens: Im Februar 2015 stand beim letzten 0:8 in München nicht Adler im Tor, sondern Jaroslav Drobný.