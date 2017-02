50 Mio.! Chinesen erhöhen Modeste-Offerte

Anthony Modeste (l.) bleibt dem 1. FC Köln treu

Dank seines unstillbaren Torhungers hat Köln-Star Anthony Modeste unlängst Begehrlichkeiten in Fernost geweckt. Nach der Absage des Bundesligisten vor einigen Tagen hat der chinesische Verein Tianjin Quanjian das Angebot jedoch noch einmal erhöht, wie Sportdirektor Jörg Schmadtke bei "Sky" bestätigte.

"Ja, sie sind unermüdlich. Trotz mehrerer Absagen haben sie sich noch einmal gemeldet, aber wir haben wieder bestätigt, dass wir kein Interesse haben", berichtete der 52-Jährige vor dem Bundesligaspiel bei RB Leipzig.

Zuvor hatte der chinesische Aufsteiger 40 Millionen Euro für den Stürmer auf den Tisch legen wollen. Wie hoch das neue Angebot war, wollte Schmadtke nicht verraten, deutete aber an: "Es war ein bisschen mehr." Nach Informationen des TV-Senders belief sich die Offerte auf über 50 Millionen Euro.

"Ich habe nicht vor zu gehen"

Modeste selbst äußerte sich nicht weiter zu dem neuen Angebot aus China. Schließlich hatte der Franzose bereits unterstrichen, nicht mit einem Wechsel zu liebäugeln: "Ich habe nicht vor zu gehen. Ich will hier weiterhin Tore schießen", so der Stürmer kürzlich in der "Bild".

Mit 17 Treffern zählt der 28-Jährige in dieser Saison zu den gefährlichsten Angreifern der deutschen Eliteliga.