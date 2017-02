Aufgepasst: Barça scoutet Bundesliga-Talente

Joshua Kimmich (l.) und Julian Weigl werden vom FC Barcelona beobachtet

Der FC Barcelona plant offenbar den Großangriff auf deutsche Jung-Stars. Nachdem die Entwicklung in der eigenen Talente-Schmiede La Masia ins Stocken geraten ist, will Barça nun in fremden Gewässern fischen. Gleich sieben Bundesliga-Profis stehen deshalb auf dem Zettel der Katalanen.

Schenkt man Barcelonas Hausblatt "Sport" Glauben, beobachtet der Klub schon seit einiger Zeit junge Spieler aus der höchsten deutschen Spielklasse. Neben Serge Gnabry (Werder Bremen, 21 Jahre), Timo Werner (RB Leipzig, 20), Joshua Kimmich (Bayern München, 22) und Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, 21) sollen auch die Dortmunder Ousmane Dembélé (19), Julian Weigl (21) und Felix Passlack (18) das Interesse der Scouts geweckt haben.

Sportdirektor Robert Fernández lässt die Jung-Profis allesamt beobachten. Auch vom Kader der gesamten U21-Nationalmannschaft Deutschlands hat sich der 54-Jährige bereits Informationen eingeholt.

Barça-Schmiede bringt keine Stars mehr hervor

Vor allem Felix Passlack und Joshua Kimmich haben es den Barça-Verantwortlichen angetan. Mit ihrem technisch anspruchsvollen und variablen Spiel passen beide perfekt in das Konzept, so das Blatt weiter. Auch bei Julian Weigl hat der spanische Meister bereits mehrfach Interesse bekundet.

Hintergrund der Bemühungen ist die Tatsache, dass zuletzt nur wenige Jungspieler den Sprung aus der Talente-Schmiede La Masia in den Profikader geschafft haben. So gehören beispielsweise Sergio Busquets und Gerard Piqué zu der letzten Nachwuchs-Generation, die beim FC Barcelona den Durchbruch schaffte.