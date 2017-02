Depp des Jahres? Feyenoord feiert PSV-Keeper

Auf dem Weg zum Titel: Feyenoord schlägt Meister PSV

Rotterdam feiert die Torlinientechnik - und Gästekeeper Jeroen Zoet! Im Spitzenspiel der Eredivisie zwischen Spitzenreiter Feyenoord und Titelträger PSV Eindhoven brachte ein denkwürdiges Eigentor die Entscheidung.

Beim 2:1 (1:0)-Sieg der Hausherren im Kultstadion "De Kuip" nickte Abwehrspieler Jan-Arie van der Heijden in der 82. Minute einen Ball aufs Tor. Der Versuch des 28-Jährigen wurde von PSV-Schlussmann und Elftal-Keeper Jeroen Zoet auf der Linie abgewehrt, doch die Torlinientechnologie signalisierte Schiedsrichter Bas Nijhuis, dass die Kugel drin war.

Wiederholungen der Szene zeigten, dass Zoet, der gedanklich mutmaßlich schon abgeschaltet hatte, das Leder selbst hinter den Strich zog.

PSV verliert Anschluss

Dieser unglaubliche Konzentrationsfehler könnte das Titelrennen in den Niederlanden entscheiden. Zuvor hatten Jens Toornstra (9.) und Gastón Pereiro (62.) getroffen.

Eindhoven (52 Punkte), nach zwei Meisterschaften in Folge in der laufenden Spielzeit mit Schwankungen, verliert durch die Niederlage in Rotterdam endgültig Anschluss zur Tabellenspitze. Einzig Ajax (55, ein Spiel weniger) kann Feyenoord (63) nun noch gefährlich werden.