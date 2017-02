League Cup: Ibra schießt United zum Titel

Zlatan Ibrahimović ließ Manchester United im League Cup jubeln

Nach einer 2:0-Führung hat es Manchester United im League-Cup-Finale noch einmal spannend gemacht. Southampton kratzte an der Überraschung, bevor Zlatan Ibrahimović kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte.

Im Londoner Wembley Stadium siegte United am Sonntag im Finale gegen den FC Southampton 3:2 (2:1) und triumphierte zum fünften Mal in diesem Wettbewerb. Als Zuschauer durfte Bastian Schweinsteiger das enge Match verfolgen, der Weltmeister stand nicht im Kader.

Superstar Zlatan Ibrahimovic war hingegen mitten drin im Geschehen: Er erzielte in Englands Nationalstadion mit einem direkt verwandelten Freistoß die Führung (19.) und sorgte kurz vor Spielende für die Entscheidung (87.). Jesse Lingard hatte für Manchester noch vor der Pause erhöht (38.), Manolo Gabbiadini die couragierten Saints mit zwei Treffern (45.+1/48.) im Spiel gehalten.

Southampton begann engagiert und beschäftigte United in der Defensive besonders über die Flügel, geriet dann aber unnötig in Rückstand. Einen großen Anteil am erstem Ibrahimović-Treffer hatte Southamptons Steven Davis, der in der Mauer nicht hochsprang und seinen Torhüter Fraser Forster chancenlos ließ. Der Außenseiter ließ sich aber auch vom zweiten Gegentor nicht entmutigen und wurde durch den starken Gabbiadini belohnt.

Nach Gabbiadinis Ausgleich entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Am Ende machte Ibrahimović mit seiner Klasse den Unterschied.