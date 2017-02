Neuer Super-Vertrag für Naby Keïta?

Naby Keïta ist einer der Aktivposten bei RB Leipzig

Nachdem der Top-Aufsteiger RB Leipzig erst vor zwei Wochen mit Mittelfeld-Ass Emil Forsberg verlängert hat, soll in Kürze ein neuer langfristiger Vertrag mit einem weiteren Leistungsträger der Roten Bullen stehen.

Wie die "Bild" berichtet, ist der Sportdirektor Ralf Rangnick bei den Leipzigern in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Naby Keïta über ein neues Arbeitspapier. Auch der 21-jährige Youngster aus Guinea soll langfristig an den Klub aus Sachsen gebunden werden.

Naby Keïta gilt bei den Leipzigern als wichtige Komponente im defensiven Mittelfeld. Gemeinsam mit Diego Demme agiert er auf der Doppel-Sechs, füllt hier den offensiveren Part aus. Keïta überzeugt bisher mit stabilen Leistungen und herausragenden Werten, die auch Konkurrenten aus dem In- und Ausland nicht verborgen geblieben sind. So sollen in den vergangenen Monaten unter anderem die Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain angefragt haben.

Wird Keita zum Topverdiener?

Dem will Sportdirektor Ralf Rangnick nun entgegenwirken. Gegenüber "Bild" meinte der RB-Macher: "Wir sind bereits in Gesprächen und können uns vorstellen, ähnlich wie bei Emil Forsberg, den Vertrag noch mal vorzeitig anzupassen und zu verlängern. Wir wollen den Entwicklungen der Spieler flankierend gerecht werden."

Bei einer vorzeitigen Vertragsverlängerung etwa bis 2022 würde Keïta zum Top-Verdiener der Roten Bullen aufsteigen. Sein Verdienst von derzeit 2,7 Millionen Euro pro Jahr solle demnach inklusive Prämien auf rund 4,5 Millionen Euro anwachsen können. Aktuell besitzt der Mittelfeldmann, der es in der laufenden Saison auf vier Saisontreffer bringt, noch einen Kontrakt bis 2020.