Robben: "2018 ist alles möglich"

Arjen Robben hat sich zur Lage beim FC Bayern München geäußert

Arjen Robben hat seinen Vertrag beim FC Bayern München erst vor wenigen Wochen um ein weiteres Jahr verlängert. Er blickt gelassen in die Zukunft beim deutschen Rekordmeister.

Dass der Klub seinen Kontrakt lediglich um ein Jahr ausgedehnt hat, macht dem 33-Jährigen keine Sorgen. "Nein, das ist auch für mich gut. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Wäre ich 29 oder 30, wäre nur ein zusätzliches Vertragsjahr kein gutes Zeichen. So aber können wir im nächsten Winter wieder schauen", sagte Robben im "kicker": "Vielleicht habe ich dann das Gefühl: Jetzt ist Ende."

Seine weitere Karriereplanung geht der Niederländer jedenfalls in Ruhe an. "Ich habe noch nie weit nach vorne geschaut, deshalb bin ich mit der Verlängerung um ein Jahr super zufrieden", erklärte der Flügelstürmer und fügte an: "2018 ist alles möglich."

Er habe gelernt: "Du darfst in deiner Karriere nichts ausschließen. In China ist so viel Geld im Umlauf, mit ihren Angeboten zwingen die Chinesen die Spieler, zumindest darüber nachzudenken."

"Geld war nie ein Faktor"

Dass für Robben im Land der aufgehenden Sonne wohl ein wahrer Geldregen gewartet hätte, hat für den 33-Jährigen kaum Priorität. "Geld war in meiner Karriere nie ein Faktor, vielleicht hatte ich deswegen diese Karriere", vermutete der Offensivmann: "Sicher kann man sagen, ich hätte leicht reden, weil ich sowieso gut verdiene." Dennoch habe er immer nach sportlichen Gründen entschieden. "So mache ich es bis zum Ende, Geld wird da keine Rolle spielen."

Im Moment sei die Volksrepublik jedenfalls "überhaupt kein Thema": "Die Chance, dass ich einmal nach China wechsle, ist minimal."