Soriano-Ära endet und bringt Geldsegen

Jonatan Soriano wechselt von Salzburg nach China

Nun ist es fix: Der österreichische Meister RB Salzburg verliert Stürmerstar und Kapitän Jonatan Soriano in Richtung China. Der Transfer zu Beijing Guoan wurde Montagfrüh offiziell bestätigt. Die "Bullen" kassieren dafür erneut eine äußerst stolze Ablösesumme.

Mit dem Wechsel in die chinesische Super League endet in Salzburg ein Ära des Goalgetters, die an nationalen Erfolgen und Tor-Rekorden kaum zu übertreffen ist. Der Katalane hat wie kein anderer Spieler vor ihm seit der Übernahme eines Getränkekonzerns seine Spuren hinterlassen.

Bei der kolportierten Ablösesumme werden Beträge zwischen 10 und 15 Millionen Euro genannt. Salzburg legte einst bei der Verpflichtung des Angreifers vom FC Barcelona nur einen Bruchteil dieser Summe hin. Die "Bullen" schlugen damals um einen lediglich sechsstelligen Betrag zu. Eine gewaltige Wertsteigerung.

Soriano unterschrieb in China einen Vertrag für zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison.

Die chinesische Super League 2017 startet am Wochenende. Sein neuer Verein Beijing Guoan trifft dabei auswärts auf Guangzhou Evergrande, dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Sturmpartner Alan.

Der Katalane erschütterte die Bundesliga

Jonatan Soriano wechselte im Winter 2012 von Barcelona B zu den Salzburgern . Damals kam der 27-jährige Stürmer als Torschützenkönig der spanischen Segunda Division. Dass er auch in Österreich die Tore gewissermaßen zerschießen kann, hat Soriano eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 144 Bundesliga-Spiele absolvierte Soriano für Salzburg und erzielte dabei 120 Treffer .

Ein Torkonto, das kaum zu übertreffen ist und in die Geschichtsbücher der heimischen Bundesliga Einzug findet. Platz elf belegt der Spanier in der "Ewigen Torjäger"-Liste der Bundesliga (1974 bis heute). In diesem Zeitraum übertrumpft Jonatan Soriano beim Torschnitt gar alle Konkurrenten. Ein Schnitt von 0,83 pro Spiel lässt jenen von Hans Krankl (0,75) oder Toni Polster (0,77) klar hinter sich.

Im Europacup sorgte Soriano mit Salzburg ebenfalls für Furore. Zwar reichte es nicht für die Champions League, jedoch machten die "Bullen" die Europa League unsicher. Dies gipfelte 2014 in einer Glanzleistung in Amsterdam, als Soriano nach einem Elfmetertreffer die niederländische Defensive mit einem weiten Heber ins Tor düpierte und so den 3:0-Endstand nach knapp 30 Minuten fixierte.

Soriano holte mit Salzburg vier Meistertitel, vier Cuptitel und wurde dreimal Torschützenkönig der Bundesliga. Im Europacup erreichte er mit den "Bullen" in der Saison 2013/14 das Achtelfinale der Europa League, ein Jahr später schieden die Salzburger dann im Sechzehntelfinale aus. Selbst in der Europa League krönte sich Jonatan Soriano in der erfolgreichen Saison 2013/14 zum Torschützenkönig.

