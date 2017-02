Trainersuche: Bedient sich der VfL bei Arsenal?

Wird Andries Jonker neuer Cheftrainer beim VfL?

Nach dem Rausschmiss von Valérien Ismaël läuft die Suche beim VfL Wolfsburg nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Als heißester Kandidat gilt dabei ein Ex-Bayer, der aktuell den FC Arsenal betreut.

Nach Informationen des "kicker" und der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" wird Andries Jonker den VfL Wolfsburg künftig trainieren. Derzeit leitet der Niederländer, der bereits von 2012 bis 2014 als Co-Trainer unter Felix Magath bei den Wölfen tätig war, die Nachwuchsakademie des FC Arsenal. Jonker soll einen langjährigen Vertrag erhalten und bereits am Montag das erste Training der Profis leiten.

Ein Name, der schon länger in Wolfsburg kursiert, ist außerdem Paulo Sousa. Der aktuelle Trainer vom AC Florenz wurde bereits nach der Hecking-Entlassung als Kandidat für die VW-Elf gehandelt. Der Vertrag des Portugiesen läuft zum Saisonende aus. Zudem ist man in Italien nach dem blamablen Euro-Aus gegen Gladbach und Platz acht in der Liga nicht mehr restlos vom Trainer überzeugt.

Weitere Kandidaten in der Verlosung?

Zwei weitere Kandidaten mit Außenseiterchancen sind Bernd Hollerbach und Pablo Thiam. Beide verfügen über Wolfsburg-Erfahrung. Erstgenannter holte als Co-Trainer zusammen mit Magath die Meisterschaft im Jahr 2009 nach Wolfsburg. Anschließend übernahm der Ex-Profi die Zweitvertretung der Wölfe. Aktuell ist der 47-Jährige als Trainer beim Zweitligisten Würzburger Kickers tätig, mit dem er im Sommer den Aufstieg feierte.

Thiam wäre eine interne Lösung mit "Stallgeruch". 2010 war der 43-Jährige als Management-Assistent bei den Niedersachsen eingestiegen. Zur Zeit ist er sportlicher Leiter der U23-Mannschaft des VfL.