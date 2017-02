Bayern heiß auf Youngster Havertz?

Kai Havertz soll beim FC Bayern auf der Wunschliste stehen

Youngster Kai Havertz ist einer der wenigen Spieler, die bei Bayer Leverkusen derzeit positive Schlagzeilen schreiben. So positiv, dass angeblich auch der FC Bayern ein Auge auf den 17-Jährigen geworfen hat.

Wie "Sport1" erfahren haben will, ist der offensive Mittelfeldspieler nicht einfach nur in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gerückt. Angeblich haben die Münchner Havertz sogar als "Topkandidaten" auserkoren, heißt es. Ob Bayer sein Juwel ziehen lassen würde - hohe Ablösesumme hin oder her - steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Erst zu Beginn der Saison verlängerte der Youngster seinen Kontrakt beim Werksklub. Damals sprachen die Leverkusener von einem "langfristigen" Vertrag. Eine konkrete Laufzeit gaben die Rheinländer aber nicht bekannt. Als sicher gilt jedoch, dass Bayer seine Zukunft mit Kai Havertz plant.

Mit starken Leistungen hat der 16-fache U-Nationalspieler in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht. Vor dem letzten Champions-League-Spiel schwärmte gar Atlético-Coach Diego Simeone von dem erstaunlich reifen Auftreten des Teenagers. Und auch Havertz' Teamkollegen loben ihren jungen Mitspieler in den höchsten Tönen. So sagt etwa Lars Bender, Havertz sei "so ziemlich der kompletteste 17-Jährige ist, den ich je erlebt habe". Dass der FC Bayern nun womöglich ein Auge auf dieses Riesentalent geworfen hat, überrascht nicht.