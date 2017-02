Austria bindet weiteres Abwehrtalent

Stefan Jonovic im Dress der Austria Amateure

Die Wiener Austria will in Zukunft auf einen ausgewogenen Kader zurückgreifen. Dafür braucht es gute Spieler und junge Rohdiamanten . Ein Talent hat man jetzt wieder mehr an den Verein binden können. Stefan Jonovic unterschreibt einen längerfristigen Vertrag.

Der Fixpunkt im Kader der Austria Amateure zeigt sich glücklich: "Ich freue mich sehr, dass der Verein mir diese tolle Möglichkeit bietet. Ich werde weiterhin hart an mir arbeiten." Das violette Talent gilt als echter Austrianer, hat Jonovic doch sämtliche Jugendteams absolviert.

"Wir freuen uns, dass wir mit Jonovic das nächste Jungveilchen langfristig an uns binden konnten. Aufgrund seines großen Entwicklungspotenzials bin ich davon überzeugt, dass er uns noch viel Freude bereiten wird", sagte Austria- Sportdirektor Franz Wohlfahrt bezüglich der Vertragsverlängerung.

Mehr dazu:

>> Spielerprofil Stefan Jonovic