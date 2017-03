Badstuber: Schalkes neuer Fels in der Brandung?

Holger Badstuber (vorne) soll das bayrische Angriffsfeuerwerk eindämmen

Im DFB-Pokal kehrt Holger Badstuber mit Schalke 04 am Mittwoch bereits zum zweiten Mal an die alte Wirkungsstätte nach München zurück. Das erneute Wiedersehen steht für den Ex-Bayer aber nach dem Ausfall von Abwehrchef Naldo unter neuen Vorzeichen.

Schlussphase im Europa-League-Spiel gegen Saloniki: Naldo fasst sich immer wieder an die Leiste. In der 71. Minute muss schließlich Schalkes Mannschaftsarzt Dr. Patrick Ingelfinger auf den Platz eilen, um den Brasilianer zu behandeln. Danach steht fest: Für Naldo geht es nicht mehr weiter. Wenig später ersetzt ihn Holger Badstuber in der Schalker Dreierkette.

Eine Szene mit Symbolcharakter für die restliche Spielzeit. Einen Tag nach der Partie wird klar, dass Naldo in dieser Saison nicht mehr für die Königsblauen auf dem Platz stehen wird. "Naldo hat sich einen Sehnenteilabriss in den Adduktoren zugezogen und fällt bis zum Saisonende aus", teilte Schalke mit.

Zuvor hatte Schalke-Manager Christian Heidel den 34-Jährigen noch als "Fels in der Brandung" bezeichnet. Jetzt ruhen plötzlich große Hoffnungen auf Badstuber. Die Bayern-Leihgabe muss den weggebrochenen Fels ersetzen.

Badstuber ohne Angst vor den Bayern

Ausgerechnet bei der Herkules-Aufgabe gegen den Ex-Klub wartet die erste echte Feuertaufe auf den langjährigen Münchner. Der FCB hat scheinbar zu alter Stärke wiedergefunden. Bei der 5:1-Champions-League-Gala gegen Arsenal und dem furiosen 8:0 gegen den HSV ließ das Starensemble von der Isar seine Muskeln spielen. Das Gerede vom Bayern-Dusel? Endgültig abgehakt.

So äußert sich auch Badstuber vor dem Duell mit den alten Weggefährten zurückhaltend. "Natürlich wird das eine harte Nuss. Wir fahren da als Außenseiter hin. Bayern ist die Dominanz pur. Sie haben die beste Mannschaft, das wissen wir", so der Innenverteidiger, der ergänzte: "Das ist ein K.o.-Spiel. Warum sollten wir Angst haben? Große Töne spucken wir nicht, aber wir werden dort alles versuchen."

Von der Seite in die Mitte

Anfang Februar im Liga-Rückspiel konnten die Knappen einen Punkt aus der Allianz Arena entführen. Beim 1:1-Remis war es allerdings ausgerechnet Badstuber, der bei seinem Debüt für Schalke maßgeblich am Gegentor beteiligt war.

Ansonsten präsentierte sich der 27-Jährige in den letzten Wochen aber als Gewinn für die blau-weiße Defensive. Im Ligaspiel gegen Hoffenheim am Wochenende dirigierte der Neue erstmals seine Verteidiger-Kollegen Benedikt Höwedes und Matija Nastasić aus der Mitte heraus. Zuvor war Badstuber meist auf der linken Seite aufgelaufen.

"Natürlich muss sich das einspielen"

Zwar blieb der neue Abwehrverbund beim 1:1 gegen die TSG nicht ohne Gegentor. Badstuber in der Zentrale machte allerdings ein souveränes Spiel.

"Es war nicht ungewohnt für mich. Ich habe das in der Vergangenheit schon einmal gespielt", sagte der 27-Jährige hinterher: "Natürlich muss sich das einspielen, aber wir sind Profi genug und müssen das können."

Im Vorfeld hatte Trainer Weinzierl auch mit einer Rückkehr zur Viererkette geliebäugelt. Letztlich blieb es aber bei der gewohnten Formation. Für Badstuber die richtige Entscheidung: "Der Trainer vertraut auf dieses System, weil es uns in den letzten Wochen Sicherheit gegeben hat."

Badstuber als Geheimwaffe beim FCB

Sicherheit, das Stichwort auch für Badstuber persönlich. Der gebürtige Memminger muss nun schneller als geplant in die Rolle des Abwehrchefs hineinwachsen.

"Natürlich fehlt Naldo. Auch bezüglich der vielen Spiele, die wir haben, um eine Rotation möglich zu machen. Jetzt müssen wir eben das Beste draus machen. Aber wir haben Vertrauen in uns", sagte der Leihspieler selbstbewusst.

Trotz seiner schier unfassbaren Verletzungsgeschichte sieht sich der ehemalige Münchner für die kommenden Belastungen gewappnet: ""Dass ich mir das zutraue, ist keine Frage. Aber die Frequenz ist natürlich neu. Derzeit habe ich einen Rhythmus von einem Spiel pro Woche, jetzt muss ich in diesen Drei-Spiel-die-Woche-Rhythmus kommen."

Den ersten Höhepunkt dieser englischen Wochen stellt das K.o.-Spiel gegen die Bayern dar. In München könnte Badstuber nicht nur aufgrund seiner Fähigkeiten auf dem Platz zur Geheimwaffe werden. Natürlich werde er "im Austausch mit dem Trainer sein, wie vor dem ersten Spiel auch", verriet der 31-fache Nationalspieler.

Für Schalke soll er möglichst schon am Mittwochabend zum neuen Fels in der Brandung werden.

