Bestätigt! Terodde erleidet Nasenbeinbruch

Simon Terodde fehlt dem VfB Stuttgart mit einem Nasenbeinbruch

Bei Stürmer Simon Terodde vom VfB Stuttgart hat sich der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch bestätigt. Das ergab eine Untersuchung am Montag, wie der Tabellenführer mitteilte.

Am Mittwoch soll die Nase gerichtet werden. Am Freitag soll der momentan beste Torjäger der 2. Bundesliga laut VfB-Statement "im Idealfall" wieder ins Training einsteigen.

Hoffnung: Simon #Terodde soll nach Nasenbeinbruch im Idealfall am Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. https://t.co/MwnfUGpoea pic.twitter.com/qZXjBq3JKK — VfB Stuttgart (@VfB) 27. Februar 2017

Terodde hatte sich beim 2:0-Sieg im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in der ersten Halbzeit bei einem Eckball verletzt. Mit gebrochener Nase gelang ihm in der 58. Minute noch die Führung für den VfB, ehe er knapp zehn Minuten später ausgewechselt wurde.

Mit 15 Treffern führt der 28-Jährige die Torjägerliste der 2. Liga an. Terodde hatte angekündigt, dass er am Montag in einer Woche im Topspiel bei Eintracht Braunschweig mit einer Maske spielen will.