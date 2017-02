Profi rettet Gegenspieler das Leben

Francis Kouassi Koné (hier in einem anderen Spiel) wusste, was zu tun ist

Francis Kouassi Koné hat in der tschechischen Liga einem Gegenspieler die Zunge aus dem Rachen gezogen und ihm damit womöglich das Leben gerettet. "Es war nicht das erste Mal für mich - einmal ist es in Italien und zweimal in Afrika passiert", sagte der 26-jährige Nationalspieler Togos.

Das Verschlucken der Zunge - gemeint ist ein Zurücksinken der Zunge in den Rachen - führt zu akuter Atemnot und kann ohne Hilfe zur Erstickung führen. Nun wird der Stürmer vom 1. FC Slovácko in Tschechien als Held gefeiert. Goalie Martin Berkovec vom gegnerischen Team Bohemians hatte am Samstag seine Zunge verschluckt, nachdem er mit seinem Teamkapitän Daniel Krch zusammengestoßen war.

Er konnte inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden, wo er mit einem ausgeschlagenen Zahn zur Beobachtung geblieben war. "Ich möchte Francis Kone für meine Rettung und seine Hilfsbereitschaft danken", schrieb der 28-Jährige auf Facebook.

Koné spielt seit 2015 für den 1. FC Slovácko aus der südöstlichen Stadt Uherske Hradiste. Er hatte zuvor schon in Thailand, Portugal, Oman und Ungarn gespielt.

