Berater bestätigt: Chinesen wollen Ranieri

Claudio Ranieri steht in China hoch im Kurs

Zahlreiche Spieler sind dem Lockruf des Geldes aus der chinesischen Super League bereits gefolgt. Aber auch Top-Trainer sind im Reich der Mitte heiß begehrt - so beispielsweise Leicester Citys erst am Sonntag entlassener Meistercoach Claudio Ranieri.

"Es gibt großes Interesse an Claudio, aus Italien und China", bestätigte Ranieri-Berater Steve Kutner gegenüber "talkSPORT". Aktuell komme für den 65-Jährigen eine Rückkehr in die Heimat oder ein Wechsel nach Fernost aber nicht in Frage. "Seine Prorität ist es, zurück in die Premier League zu gehen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet", erklärte Kutner.

Ranieri musste bei Leicester nur neun Monate nach der Sensationsmeisterschaft mit dem Underdog seine Koffer packen. Der frühere Trainer von Juventus Turin und Chelsea verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement von den Foxes.

Unter anderem bezeichnete Ranieri seine Zeit beim akut abstiegsbedrohten Klub als ein "aufregendes Abenteuer" und den Titelgewinn als "größte Geschichte im Fußball". Mit der Trennung sei für ihn "ein Traum gestorben".