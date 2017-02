"Platz verteidigen": Keller peilt Aufstieg an

Jens Keller will mit Union Berlin aufsteigen

Trainer Jens Keller vom Zweitligisten Union Berlin will die gute Ausgangssituation seines Teams im Rennen um den Aufstieg behaupten.

"Den Druck mache ich mir selbst, ich will erfolgreich sein als Trainer. Deshalb möchte ich die nächsten Spiele gewinnen und den Platz, den wir haben, verteidigen", sagte Keller am Montagabend bei der Premiere des Films "Urban Records" im Vorfeld der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin.

Die derzeitige Euphorie beim Tabellendritten will Keller jedenfalls nicht bremsen. "Eine Euphorie ist ja nie was Schlechtes. Schlimm wäre es nur, wenn wir nachlassen", sagte der ehemalige Schalker Bundesligacoach: "Wir genießen den Moment, und dann bereiten wir uns wieder auf das nächste Spiel vor."

Union hat als Tabellendritter im Unterhaus derzeit einen Punkt Rückstand auf Hannover 96 auf dem direkten Aufstiegsplatz sowie einen Zähler Vorsprung auf Verfolger Eintracht Braunschweig.

Keller leitet die Geschicke der Köpenicker seit dem vergangenen Sommer. Er übernahm den Trainerposten von André Hofschneider, welcher wiederum im Frühjahr 2016 dem inzwischen verstorbenen Sascha Lewandowski nachfolgte.