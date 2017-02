Klopp nach Pleite am Pranger

Jürgen Klopp war nach der Pleite seines LFC gegen Leicester bedient

Dicke Luft an der Anfield Road: Nach der deutlichen 1:3-Pleite gegen den kriselnden Meister aus Leicester war Liverpool-Trainer Jürgen Klopp mehr als bedient. Erste Fans forderten nach dem schwachen Auftritt gar den Rausschmiss des Coaches.

"Es war zu hundert Prozent klar, was Leicester zeigen würde", ärgerte sich Klopp nach dem Schlusspfiff über den Auftritt seiner Mannschaft, die weder den Kampf annahm noch ihre individuelle Klasse auf den Rasen brachte.

Klopp wusste laut eigener Aussage, dass der Noch-Meister nach der Trennung von Claudio Ranieri "zurück zu seinen Wurzeln kehrt. Auch die Aufstellung war klar. Ich war mir 100 Prozent sicher, dass Okazaki von Anfang an spielen würde und so weiter. Es war klar, dass es ein emotionales Spiel werden würde", so Klopp, der sagte: "Aber am Ende war das Spiel gar nicht so intensiv, trotzdem waren wir nicht bereit."

"Es ist hart, die richtigen Worte zu finden"

Man könne für die Niederlage einzig und allein sich selbst verantwortlich machen. "Das macht es nicht besser, aber wir wollen nicht nach Entschuldigungen suchen", erklärte "Kloppo", der auf der Pressekonferenz sichtlich nach Worten rang: "Es ist hart, die richtigen Worte zu finden." Es sei deutlich einfacher, in einer fremden Sprache über Siege zu sprechen. "Ihr könnt mir alle Fragen stellen, aber ich bin nicht sicher, ob ich es besser erklären kann", wirkte Klopp nach dem Spiel fast ein bisschen ratlos.

Durch die Pleite hat Liverpool im Kampf um die Europapokal-Plätze viel Boden auf die anderen Spitzenmannschaften eingebüßt. Mit 49 Zählern rangieren die Reds (26 Spiele) als Tabellenfünfter nur noch einen Punkt vor Rekordmeister Manchester United (25 Spiele). Tottenham als Zweiter (53 Punkte), Manchester City als Dritter (25 Spiele/52 Punkte) und der Tabellenvierte Arsenal (25/50) haben somit im Saisonendspurt deutlich bessere Karten als Liverpool, das im Jahr 2017 nur sechs von 21 möglichen Punkten geholt hat.

The manager gives his verdict on tonight's defeat: https://t.co/RTDO3tsURj pic.twitter.com/O2JscSmBzj — Liverpool FC (@LFC) 27. Februar 2017

#KloppOut

Die Niederlage gegen Leicester hat nicht nur bei Klopp, sondern auch bei vielen Fans Spuren hinterlassen. Unter dem Hashtag #KloppOut forderten viele LFC-Anhänger gar den Rausschmiss des Deutschen. "Keine Ideen, schreckliche Aufstellung, eindimensional", kritisierte ein User via Twitter. "Klopp hatte drei Transferfenster Zeit, um die Probleme auszusortieren. Die gleichen Probleme gab es schon im Sommer", bemängelte ein anderer Fan.

Auch Ex-Liverpool-Spieler Jamie Carragher kritisierte den Auftritt seines Ex-Klubs mit deutlichen Worten und sagte: "Ich glaube, dass ich noch nie ein Fußballspiel gesehen habe, nach dem beide Mannschaft voller Scham das Feld hätten verlassen müssen."