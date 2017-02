Rudy: FCB? "Überzeugt, mich durchzusetzen"

Hoffenheims Sebastian Rudy streift bald das Bayern-Trikot über

Mitte Januar herrschte endlich Klarheit: Sebastian Rudy wird Hoffenheim verlassen und sich im Sommer dem FC Bayern München anschließen. Fünf Jahre soll der frisch 27 Jahre alt gewordene Verteidiger dort spielen. Nun äußert er sich zu seinen Erwartungen.

"Ich finde es gut, dass der Wechsel so früh feststeht, weil nun nicht mehr so viel geredet wird und ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann", erklärte Rudy gegenüber "bundesliga.de" und fügte an: "Für mich persönlich ist das auch von Vorteil, so ein Wechsel geschieht nicht von heute auf morgen."

Jetzt kann sich der Defensivspezialist mit dem Klub aus dem Kraichgau auf das Erreichen der Europa-Cup-Ränge der Bundesliga konzentrieren. "Der komplette Fokus liegt jetzt auf den verbleibenden Spielen mit der TSG, die ich so gut wie möglich abschließen möchte", sagte der 27-Jährige.

Neben Rudy schließt sich auch Niklas Süle dem FC Bayern an. Obwohl wochenlang über ein gleichzeitiges Interesse der Münchner an beiden Spielern spekuliert wurde, wollen die Hoffenheim-Profis nichts vom werben um den anderen gewusst haben. "Dass auch Niklas nach München wechselt, habe ich erst kurz vor meiner Unterschrift erfahren", berichtete Rudy.

"Ich denke, dass noch viel mehr in mir steckt"

Dass die Meinungen der Experten über die Leistungsfähigkeit des Neu-Münchners geteilt sind, stört den Nationalspieler nicht. "Ich würde den Schritt ja nicht wagen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, mich durchzusetzen", betonte Rudy und legte nach: "Ich denke, dass noch viel mehr in mir steckt, ich will meine Grenzen ausloten."

In Hoffenheim sei er "durch gute und schlechte Phasen gegangen", dadurch sei er sehr gereift. "Auch Abstiegskampf prägt", sagte Rudy.