Götze-Rückschlag: BVB bittet um Zurückhaltung

Mario Götze wird dem BVB länger fehlen

Borussia Dortmund erwartet eine langwierige Genesung seines erkrankten Weltmeisters Mario Götze. "Das wird keine kurzzeitige Angelegenheit", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem "SID".

Der BVB bittet allerdings eindringlich darum, von Ferndiagnosen und Spekulationen abzusehen. "Wir wünschen uns im Wissen um das besondere Interesse an Mario Götze, dass die Privatsphäre dieses jungen Menschen respektiert und geachtet wird", sagte Pressesprecher Sascha Fligge am Dienstag.

Am Montag wandten sich die Dortmunder an die Öffentlichkeit und teilten mit, dass der zuletzt immer wieder kriselnde Götze wegen einer Stoffwechselstörung bis auf Weiteres ausfällt. "Wir sind froh, dass wir nun die Gründe für Marios Beschwerden kennen und überzeugt davon, dass er uns nach vollständiger Genesung mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten zusätzliche Qualität verleihen wird", wird Sportdirektor Michael Zorc zitiert. Nicht der erste Rückschlag in der Karriere des 24-Jährigen, der bereits über eine lange Krankenakte verfügt.

Die Krankenakte von Mario Götze mit den gravierendsten Ausfallgründen:

4. bis 22. März 2010: Muskelfaserriss (Ausfallzeit: 18 Tage/verpasste Spiele: 2 Borussia Dortmund U19)

19. Januar bis 5. April 2012: Schambeinentzündung (77/13 für BVB)

26. Juli bis 9. August 2012: Augenverletzung (14/-)

23. Mai bis 12. August 2013: Muskelbündelriss (Ausfallzeit: 81/8 BVB und Bayern München)

2. bis 26. September 2013: Kapselriss (24/6 Bayern)

8. Oktober bis 1. Dezember 2015: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich (116/17 Bayern)

1. bis 15. Februar 2016: Trainingsrückstand (14/3 Bayern)

16. bis 26. Mai 2016: Rippenbruch (10/1 Bayern)

18. bis 29. August 2016: Muskelverhärtung (11/2 BVB)

5. bis 12. Dezember 2016: Knieprobleme (7/2 BVB)

6. bis 13. Februar 2017: Adduktorenbeschwerden (7/2 BVB)

13. bis 26. Februar 2017: muskuläre Beschwerden (13/3 BVB)

27. Februar 2017 bis auf Weiteres: Stoffwechselstörung