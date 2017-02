100 Millionen Euro für RB Salzburg

Der Verkauf von Kapitän Jonatan Soriano ließ die "Bullen" eine magische Marke knacken

RB Salzburg sieht sich für die Zeit nach Starstürmer Jonatan Soriano gerüstet. Der Kapitän hat die Salzburger am Montag für kolportierte zehn Millionen Euro nach China verlassen. In den vergangenen drei Jahren haben die Salzburger damit mehr als 100 Millionen durch Transfers eingenommen, bestätigte Sportchef Christoph Freund am Dienstagvormittag bei einem Pressetermin.

#Freund: 'Wir haben die 100 Millionen-Euro-Marke überschritten bei Transfers und darauf kann man extrem stolz sein.' #RBSMediaBrunch — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 28. Februar 2017

"Die Transfers sind eine ganz wichtige Säule in der Finanzierung des Vereins", erklärte Freund. Zumal der Getränkekonzern und Namensgeber mittlerweile nur noch als Hauptsponsor fungiere, sei auch der wirtschaftliche Erfolg entscheidend, betonte der neue Geschäftsführer Commercial, Stephan Reiter.

#Reiter: 'Juristisch gesehen wurden von unserem Verein alle Voraussetzungen für eine internationale Teilnahme vollzogen.' #RBSMediaBrunch — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 28. Februar 2017

Einen direkten Nachfolger für Soriano gibt es nicht. "Den wird es vielleicht auch nie geben, auch vom Spielstil her", meinte Freund. "Aber wir sehen das als Chance, dass wir uns weiterentwickeln." Ab Sommer soll der derzeit an die Grasshoppers verliehene Munas Dabbur "eine entscheidende Rolle" im Salzburg-Angriff einnehmen. Freund sagte über den 24-jährigen Israeli: "Wir halten große Stücke auf ihn."

Mehr dazu:

>> Soriano-Ära endet und bringt Geldsegen

apa/red