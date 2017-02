Müdigkeit für Hecking keine Entschuldigung

Müdigkeit will Dieter Hecking nicht als Entschuldigung gelten lassen

Gladbach-Trainer Dieter Hecking lässt das Thema Belastung vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch beim Ligakonkurrenten Hamburger SV nicht als Entschuldigung gelten.

"Für mich zählt das Thema Müdigkeit nicht. Es gibt nichts Schöneres, als alle drei Tage spielen zu dürfen", sagte der Borussia-Coach auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Nach dem 4:2-Erfolg am vergangenen Donnerstag in der Europa League beim AC Florenz folgte am Sonntag der 2:0-Erfolg beim FC Ingolstadt. Unterstützung erhielt der Fußballlehrer von Sportdirektor Max Eberl: "Wenn man Erfolg hat, spielt die Müdigkeit keine Rolle. Wenn es nicht so gut läuft, sieht das ganz anders aus."

Hecking nimmt Stindl in Schutz

Er habe erneut die Qual der Wahl, "die beste Elf für das Pokalspiel zu finden", betonte Hecking: "Die Mannschaft hat wieder viel Vertrauen in sich selbst und ruft ihre hohe Qualität in den Spielen ab." Der HSV und Gladbach sind die einzigen Mannschaften im laufenden Pokal-Wettbewerb, die noch kein Gegentor erhalten haben.

Bezüglich des Handtors von Lars Stindl am vergangenen Sonntag in Ingolstadt, sagte Hecking: "Für mich ist die Frage hinsichtlich des 1:0 in Ingolstadt nur, ob es regulär oder irregulär war. Absicht war es nicht." Er halte von Lars Stindl "sehr viel. Lars führt die Mannschaft in einer hervorragenden Art und Weise", so Hecking.