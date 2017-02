FCB: Personalupdate vor "hoher Hürde" im Pokal

David Alaba und Jérôme Boateng werden den Bayern im Pokal fehlen

Bayern München bangt vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen Schalke 04 um den Einsatz von David Alaba. Der Österreicher fehlte am Dienstag wegen einer Zehenprellung beim Abschlusstraining. Trainer Carlo Ancelotti sprach von einem "kleinen Problem". Eine Entscheidung soll erst kurz vor dem Spiel fallen.

Ausfallen wird Renato Sanches wegen einer Erkältung. Dafür steht Xabi Alonso wieder zur Verfügung. Der Spanier hatte beim 8:0 des Rekordmeisters gegen Hamburg wegen Adduktorenproblemen passen müssen.

Franck Ribéry, der gegen den HSV erstmals nach vierwöchiger Verletzungspause wieder auf der Bank saß, steht gegen Schalke vor seinem Comeback. Ancelotti kündigte einen Einsatz an. Dafür wird Douglas Costa wohl eine Pause erhalten. Groß rotieren will der Bayern-Coach aber nicht, zumal dies ein "wichtiger Wettbewerb" für die Münchner sei: "Wir haben genügend Zeit zu regenerieren."

Noch etwas gedulden muss sich indes Jérôme Boateng nach seiner Brustmuskel-OP. "Bei ihm müssen wir die Kontrolle des Doktors abwarten. Körperlich ist er fit", sagte Ancelotti, der erst nach dem Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal (7. März) wieder mit dem Weltmeister rechnet.

Bayern optimistisch

Unabhängig vom Personal scheint der Optimismus vor den Wochen der Wahrheit bei den Bayern groß zu sein. Kein Wunder: Vor dem Kantersieg gegen den HSV hatten die Münchner bereits mit einem 5:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Arsenal ein Ausrufezeichen gesetzt. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach zuletzt wiederholt schon von der "Carlo-Ancelotti-Zeit". Man habe zwar "hohe Hürden" vor sich, "aber wir sind auf einem guten Weg".

Dass die Bayern den Pokal ernst nehmen, unterstrich Ancelotti am Dienstag noch einmal mit Nachdruck: "Das ist ein wichtiger Wettbewerb für uns. Wir wollen nach Berlin fahren."

.@MrAncelotti: "Das Spiel gegen Hamburg hat uns Selbstvertrauen gegeben. Morgen ist ein anderes Spiel. Wir wollen das Halbfinale erreichen." pic.twitter.com/JTgXhBmGrD — FC Bayern München (@FCBayern) 28. Februar 2017

Der Italiener betonte zudem, dass man "viel Respekt" vor den Knappen habe. Vor dreieinhalb Wochen hatte Schalke die Bayern in der Liga beim 1:1 mächtig geärgert. Danach folgten immerhin sieben königsblaue Spiele ohne Niederlage. Der letzte Schalker Sieg gegen den Rekordmeister gelang am 2. März 2011 durch ein 1:0 im Pokal-Halbfinale in München.