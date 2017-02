Traktor-Bergung! BVB-Bus stecken geblieben

Der BVB-Mannschaftsbus blieb in Lotte stecken

Zumindest der Busfahrer von Borussia Dortmund ist vor dem DFB-Pokalviertelfinale der Schwarzgelben bei Underdog Sportfreunde Lotte am Dienstagabend (20:45 Uhr) an seine Grenzen gestoßen.

Laut zwei Fotos, die am Nachmittag bei Twitter kursierten, blieb der Mannschaftsbus des Bundesliga-Vizemeisters in der Nähe des Stadions des Fußball-Drittligisten in einem Feld stecken. Mit Hilfe eines Traktors konnte das lange Vehikel aus dem Schlamm gezogen werden.

"Ich kann alle beruhigen: Der BVB wird pünktlich um 20:45 Uhr auf dem Rasen in unserem Stadion stehen", wurde Lotte-Pressesprecherin Julia Mikoleit bei "reviersport.de" zitiert.

Lotte ist der einzige verbliebene Drittliga-Klub im laufenden Wettbewerb und krasser Außenseiter im Vergleich mit dem dreimaligen Pokalsieger aus Dortmund.

Die Mannschaft aus dem Tecklenburger Land warf in den vorherigen Runden aber bereits sensationell die Erstligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen sowie Zweitliga-Klub 1860 München aus dem Wettbewerb.