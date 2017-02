Watzke lehnt Statement zu Götzes Zustand ab

Mario Götze fehlt dem BVB voraussichtlich noch länger

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will zum Gesundheitszustand von BVB-Sorgenkind Mario Götze keine genaueren Wasserstandsmeldungen abgegeben.

"Wir haben mit Mario besprochen, dass wir über die Pressemitteilung hinaus nichts mehr sagen. Das bringt auch nichts", erklärte Watzke im Vorfeld der abgesagten DFB-Pokalpartie bei den Sportfreunden Lotte gegenüber der "ARD": "Das ist eine sehr diffizile Geschichte. Es ist ja nicht, dass du jetzt krank und mit Fieber im Bett liegst. Du bist einfach nicht in der Lage, die absolute Topleistung abzuliefern."

Der BVB unterstütze Götze ohne Wenn und Aber in seinem Heilungsprozess. "Er hat alle Zeit, um diesen Level wieder zu erreichen", sagte Watzke.

Am Montag hatte die Borussia mitgeteilt, Götze bis auf Weiteres aus dem Trainingsbetrieb herauszunehmen. Der WM-Finaltorschütze laboriere an "Stoffwechselstörungen". Diese machten den Schritt "zwingend notwendig". Watzke hatte zudem gegenüber der "Bild" angekündigt: "Das wird keine Kurzzeit-Sache werden."

Götzes anhaltende Muskelprobleme sollen ihre Ursache in der Stoffwechselkrankheit haben. "Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagte der 24-Jährige.