Hummels beklagt: "Alles wird aggressiver"

Mats Hummels prangert an: "Der Umgang wird respektloser"

Bayern Münchens Abwehrass Mats Hummels hat vor einer immer tiefer greifenden Verrohung im Umgang mit Profifußballern gewarnt. Der Weltmeister hat dabei einen nachhaltigen Negativtrend in den letzten Jahren ausgemacht.

Gegenüber der "Sport Bild" schilderte Hummels seine Eindrücke aus der letzten Zeit, gipfelnd in der Spuckattacke auf Bayern-Trainer Carlo Ancelotti: "Der Umgang mit den Spielern in den vergangenen neun, zehn Jahren ist immer respektloser geworden. Das kann man ganz sicher so festhalten. Die Hemmschwelle, Spieler zu beschimpfen oder zu beleidigen, liegt immer niedriger. Das ist etwas, womit wir klarkommen müssen."

Auch Hummels selbst sah sich vor allem nach der Bekanntgabe seines Klubwechsels von Borussia Dortmund zum FC Bayern München vor rund einem Jahr mit vielen Anfeindungen konfrontiert. Er stellte fest: "Auf uns, Trainer wie Spieler, projizieren viele Fans ihren Frust und werden ausfallend. Das äußert sich dann eben in Beleidigungen oder, noch schlimmer: sogar in Spuckattacken. Der Trend ist, dass alles aggressiver wird."

Der Defensivspezialist betonte einmal mehr seine Haltung, dass er für Pöbeleien und Respektlosigkeiten gegenüber ihm und seiner Kollegen kein Verständnis aufbringen könne: "Beleidigungen oder Spuckattacken verstoßen einfach gegen das Recht. Du kannst ja auch nicht durch die Stadt laufen und andere beleidigen oder anspucken. Das geht selbst dann nicht, wenn du teures Geld für eine Eintrittskarte bezahlst."

Hummels zuversichtlich: "Können Niveau aufrechterhalten"

Auch im Hinblick auf die sportliche Situation bei seinem FC Bayern München hat der 28-Jährige eine klare Meinung. Trotz des bevorstehenden Umbruchs in den kommenden Jahren geht Mats Hummels nicht davon aus, dass sich der Kader des deutschen Rekordmeisters sonderlich verschlechtern wird: "Ich bin sicher, dass wir das Niveau aufrechterhalten können", meinte der Innenverteidiger gegenüber der "Sport Bild" zu den nahenden Karriereenden verdienter Akteure wie Philipp Lahm, Xabi Alonso oder Franck Ribéry.

Vor dem anstehenden Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 am Mittwochabend (20:45 Uhr) sprach Hummels außerdem in den höchsten Tönen über den Gegner aus dem Ruhrgebiet. Die Königsblauen haben ihre Leistungen in den vergangenen Wochen konsolidiert und in der Bundesliga sogar ein 1:1 in München erreicht: "Sie sind stabil, spielen einen sehr guten Fußball und haben individuell richtig viel Qualität: Bentaleb, Goretzka, vorne Burgstaller. Aber wir sind auch dank des Ligaspiels, als wir beim 1:1 vor allem in der ersten Halbzeit Glück hatten, vor Schalke gewarnt."