Nouri: "Spekulationen erschweren einiges"

Werder-Coach Alexander Nouri (r.) hofft weiter auf einen Verbleib von Serge Gnabry

Werder-Coach Alexander Nouri sitzt nach zwei Siegen in Folge wieder etwas fester im Sattel. In der Öffentlichkeit wurde zuvor nach vier Pleiten in Folge im neuen Jahr heftig darüber diskutiert, wie lange der 37-Jährige noch in Bremen auf der Bank sitzen dürfe.

Ihn selbst hätten die Spekulationen weniger beschäftigt, gab Nouri in der "Sport Bild" zu. "Mir wurde von Vereinsseite nie das Gefühl gegeben, dass mein Job auf der Kippe stand. Insofern ging es nicht um meine Rettung, sondern darum, dass die Mannschaft sechs wichtige Punkte geholt hat", stellte sich der Trainer selbst in den Hintergrund.

Allerdings betonte der Übungsleiter: "Die Spekulationen, die immer wieder aufkamen – egal ob es um meinen Job geht oder das Verhältnis zu Spielern – erschweren einiges im Umfeld." Dennoch werde der Klub fokussiert auf sein Ziel bleiben, das Klassenerhalt heißt. "Davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt", mahnte Nouri. "Wichtig ist es, dass wir weiter so als Team funktionieren, die Ruhe bewahren und nicht ein Prozent nachlassen."

Gnabry? "Bringt sich super ein"

Einer, der mit Toren zuletzt wieder zum Aufschwung des Klubs von der Weser beitrug, ist Serge Gnabry. Nouri hofft, dass die Entdeckung der Saison langfristig in Bremen bleibt. "Serge ist ein guter Junge mit viel Potenzial. Er findet hier genau das Umfeld und den Rückhalt, den er für seine Entwicklung braucht. Er bringt sich super ein, arbeitet hart, stärkt die Offensive und schießt Tore."

Aber die Mannschaft bestehe nicht nur aus Gnabry, erklärte der Trainer weiter: "Das weiß er. Er ist ein Teamplayer. Er weiß, dass er alleine keine Tore machen kann. Er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft." Insgesamt habe sich der 21-Jährige im Rekordtempo auf die Bundesliga eingestellt. "Wenn er diese Entwicklung beibehält, wird er sich automatisch noch steigern. Ich freue mich auf das, was da noch kommt."

Pizarro weiter gefragt

Außerdem stellte Nouri heraus, dass mit Claudio Pizarro auch ein anderer Offensivspieler trotz seines Alters von 38 Jahren weiter von Bedeutung für die Hanseaten ist. "Claudio ist für die Mannschaft und für den ganzen Verein enorm wichtig. Sicherlich wird er diese Saison keine 20 Tore mehr machen, aber die Gegner haben immer noch enorm Respekt vor ihm", erklärte der Coach und fügte an: "Er ist für unser Team ein absoluter Gewinn."