Ursache für Götzes Erkrankung entdeckt?

Mario Götze blickt beim BVB in eine ungewisse Zukunft

Obwohl Mario Götze derzeit nicht spielen kann, ist der BVB-Rückkehrer doch in aller Munde. Nachdem der Klub am Montag bekannt gab, dass der 24-Jährige an Stoffwechselstörungen leidet, scheint nun die genaue Ursache bekannt zu sein.

Bei der Erkrankung soll es sich um eine Fehlfunktion der Hormondrüsen handeln, wie die "Sport Bild" berichtet. Diese Drüsen verteilen Wirkstoffe im Normalfall über das Blut im ganzen Körper, wobei sie im Gegensatz zu anderen Drüsen nicht über einen Ausführungsausgang verfügen. Bei einer Fehlfunktion könnten sie für das Übergewicht des Nationalspielers verantwortlich sein.

Nun soll sich Götze laut der "Bild"-Zeitung für die nächsten fünf bis sechs Wochen in Baden-Württemberg bei einem Spezialisten behandeln lassen.

Damit wäre die schwache Form und die unerklärlichen Gewichtsschwankungen des Nationalspielers in den letzten Monaten zu erklären. Götze wurde von Coach Thomas Tuchel im Kalenderjahr 2017 erst 24 Spielminuten eingesetzt. Unklar bleibt dabei weiterhin, seit wann der gebürtige Memminger an der Erkrankung leidet.

Götze bekommt "hundertprozentige Rückendeckung"

Nicht verwunderlich, dass beim Revierklub nun die Alarmglocken schrillen. Hans-Joachim Watzke hatte jüngst bestätigt, dass Götzes Ausfall "keine Kurzzeit-Sache" sein wird. Nun bekräftigte der BVB-Boss in der "Sport Bild": "Von uns bekommt Mario jederzeit die maximale Unterstützung und hundertprozentige Rückendeckung."

Sportdirektor Michael Zorc ist da gleicher Meinung: "Mario ist ein aktueller deutscher Nationalspieler, der bei voller Gesundheit - die er zurzeit leider nicht hat - unumstritten herausragende Fähigkeiten besitzt und nicht nur von uns, sondern auch vom Bundestrainer immens geschätzt wird."