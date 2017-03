Großkreutz will Strafanzeige erstatten

Kevin Großkreutz fällt beim VfB Stuttgart derzeit aus

Zweitliga-Kicker Kevin Großkreutz will nach seiner handgreiflichen Auseinandersetzung aus der Nacht von Montag auf Dienstag Anzeige gegen die vermeintlichen Täter erstatten.

Der Profi des VfB Stuttgart befand sich nach Informationen der "Bild" noch bis zum Mittwoch in stationärer Behandlung in einem Stuttgarter Krankenhaus, nachdem er gemäß eines Berichts des "Südwestdeutschen Rundfunks" am frühen Dienstagmorgen in eine Schlägerei geraten war.

Großkreutz soll am Montagabend an einer Oberstufen-Party von Freunden in der Stuttgarter Nobel-Disko "Perkins Park" teilgenommen haben. Nach Verlassen der Veranstaltung sei es dann gegen 2:15 Uhr zum Zusammenstoß mit einer vierköpfigen Gruppe im Alter von 16 bis 19 Jahren gekommen, an dessen Ende der Stuttgarter eine Platzwunde im Gesicht davontrug.

Großkreutz will Strafanzeige gegen die Tätergruppe erstatten

In einer ersten Stellungnahme des VfB Stuttgart hieß es am Dienstagabend: "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Aller Voraussicht nach kann er das Krankenhaus am Mittwoch wieder verlassen." Großkreutz will laut "Bild" Strafanzeige gegen die Tätergruppe erstatten, die am Dienstagmorgen noch von der Polizei aufgegriffen worden war.

Kevin Großkreutz fällt bei den Schwaben derzeit ohnehin mit einer Fußprellung aus. Für den Aufstiegsaspiranten der 2. Bundesliga absolvierte er bisher 16 Spiele in dieser Saison.