China-Irrsinn: 40 Mio. für Wagner!

Sandro Wagner (m.) stand ganz oben auf der Wunschliste eines China-Klubs

Es sind unfassbare Summen, die der chinesische Fußball für europäische Stars aufruft, um sie ins Land der aufgehenden Sonne zu locken. Nach neuesten Erkenntnissen der "Sport Bild" hatte es ein Klub dabei vor allem auf einen deutschen Stürmer abgesehen, der auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft hofft.

Wie das Fachblatt berichtet, wollte der Tianjin Quanjian FC Hoffenheims Angreifer Sandro Wagner nach China locken. Rund 40 Millionen Euro hätte der Verein aus dem Kraichgau für den zehnfachen Torschützen der aktuellen Bundesliga-Saison bekommen sollen. Wagner hätte sich laut dem Bericht zudem über ein stolzes Jahresgehalt von 15 Millionen Euro freuen können.

Doch die TSG lehnte in Person von Mäzen Dietmar Hopp persönlich ab. Der 29-Jährige soll weiterhin dafür sorgen, dass die Hoffenheimer ihre Ziele erreichen. "Seine Präsenz, seine Professionalität und wie ehrlich und menschlich er mit schwierigen Situationen umgeht ist beeindruckend. Davon können sich einige eine Scheibe abschneiden", sagte Manager Alexander Rosen gegenüber der "Sport Bild".

Transferfenster in China geschlossen

Laut Informationen der Sportzeitschrift soll Wagner beim Tianjin Quanjian FC zudem erste Wahl unter allen Bundesliga-Angreifern gewesen sein. Noch bevor es der Klub bei Borussia Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang, Kölns Anthony Modeste oder zuletzt bei Wolfsburgs Mario Gomez versuchte, habe er sich am TSG-Stürmer die Zähne ausgebissen.

Mittlerweile ist das Transferfenster in China geschlossen. Vorerst wird es also keinen Wechsel eines in Deutschland spielenden Stürmers in Richtung Asien geben. Doch schon im Sommer könnte die Lage anders aussehen. Dann winken erneut hohe Millionenbeträge an Ablöse und zudem saftige Gehälter. Es bleibt spannend, wer dann noch widerstehen kann.