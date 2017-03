Herthas Preetz: "Gehören zur Mittelklasse"

Michael Preetz sieht Berlin nicht in der Bundesliga-Spitze

In dieser Saison reitet Hertha BSC auf einer Welle des Erfolges. Auf Platz fünf liegend winkt dem Hauptstadt-Klub das internationale Geschäft. Im Interview hat sich Hertha-Manager Michael Preetz jetzt zur aktuellen Lage geäußert.

"Wir gehören aktuell zur Mittelklasse. Wenn wir über Umsätze sprechen, ist der Abstand zu den Top-Klubs so groß geworden, dass wir die nicht mehr einholen werden. Ich sehe Bayern und Dortmund ganz oben", konstatierte Preetz im "Sport Bild"-Interview und ergänzte: "Dann kommen Schalke und neuerdings auch Leipzig. An den Vereinen dahinter müssen wir uns orientieren."

"Ich sehe uns derzeit zwischen zwei Phasen: dem Etablieren in der Bundesliga und dem nächsten Schritt nach oben. Also quasi zwischen Abstiegskampf und Champions League", so der ehemalige Stürmer, der um den Einstieg eines Investors warb. "Gerade im finanziellen Bereich haben wir aber nur dann kurz- und mittelfristig eine Chance, wenn wir einen zweiten strategischen Partner gewinnen", verdeutlichte der 49-Jährige seine Zukunftspläne.

Einen Ausverkauf haben die Berlin-Fans aber nicht zu befürchten. "Es wird keine Einflussnahme geben, die wir nicht wollen. Wir haben durch die Partnerschaft mit KKR den Verein nicht verkauft und werden das auch nicht beim nächsten Investor machen", stellte Preetz klar.

"Dárdai? Sind keine Freunde"

Sportlich sieht der BSC-Verantwortliche die "alte Dame" aber gut aufgestellt. "Die aktuelle Struktur mit Pál Dárdai als Trainer und seinem Assistenten Rainer Widmayer, der immer junge Spieler weiterentwickelt hat, ist ein Faustpfand, das wir gegenüber anderen Klubs haben", schwärmte der Manager.

Ohnehin sei das Verhältnis zum Trainer ein Besonderes: "Wir sind keine Freunde im klassischen Sinne, aber gute Kollegen seit der Spieler-Zeit. Man kann auch sagen, dass Reibung Energie erzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mal einen anderen Verein übernimmt."

Mit einem Stadion-Neubau neue Fans ansprechen

"Ich weiß, dass es alle für unmöglich halten, dass er irgendwann vielleicht wieder Nachwuchs-Trainer bei uns wird. Ich kann mir das aber vorstellen. Auch nach einigen Jahren als Bundesliga-Trainer", betonte Preetz die innige Beziehung des Ungar zu Berlin. Lediglich die ungarische Nationalmannschaft sei möglicherweise das "einzig Interessante außerhalb von Hertha".

Neben dem BSC-Coach sieht der sportliche Strippenzieher auch einen Stadion-Neubau als Erfolgsgarant für die Zukunft: "Alle Klubs, die neue Stadien bekommen haben, konnten sich finanziell und sportlich enorm entwickeln. Das ist eine Ressource, die in Berlin noch nicht gehoben ist. Der wichtigste Punkt ist, neue Fans anzusprechen."