Chabbi wird neuer Trainer in Ried

Lassaad Chabbi soll die Wikinger vor dem Schiffbruch retten

Bei Schlusslicht SV Ried kam es am Mittwoch zum Trainerwechsel. Lassaad Chabbi wird die Nachfolge von Christian Benbennek im Innviertel antreten. Chabbis nunmehriger Ex-Klub Austria Lustenau bestätigte am Mittwoch die Freigabe.

Chabbi war zuletzt Trainer des Tabellendritten der Ersten Liga, wird nun aber am kommenden Wochenende sein Bundesliga-Debüt auf der Trainerbank geben. Am Samstag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) empfängt die SV Ried die Wiener Austria. In Lustenau übernimmt indes der bisherige Amateure-Coach Daniel Ernemann interimistisch.

Mehr dazu:

>> Benbennek nach wie vor noch Trainer in Ried

red