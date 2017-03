Hat Ried schon den Benbennek-Nachfolger?

Der Nachfolger von Ried-Trainer Christian Benbennek scheint gefunden

Bei Schlusslicht SV Ried dürfte nun doch ein Trainerwechsel vor der Tür stehen. Ein möglicher Nachfolger für Christian Benbennek wurde in der Stadt im Innviertel bereits gesichtet. Laut den "Oberösterreichische Nachrichten" habe sich Lassaad Chabbi am Mittwochvormittag in Ried aufgehalten.

Chabbi ist aktuell Trainer des Tabellendritten der Ersten Liga Austria Lustenau, könnte aber bereits am kommenden Wochenende sein Bundesliga-Debüt auf der Trainerbank geben. Am Samstag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) empfängt die SV Ried die Wiener Austria.

Noch am Montag waren die Rieder bei einer Vorstandssitzung die Entscheidung über die Zukunft von Christian Benbennek schuldig geblieben. Der Deutsche ist bei den Wikingern seit Sommer im Amt. Nach einem verpatzten Start aus der Winterpause ist die SV Ried Letzter und in akuter Abstiegsgefahr.

Mehr dazu:

>> Benbennek nach wie vor noch Trainer in Ried

red