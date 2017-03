BVB-Gegner Benfica verlängert mit Goalgetter

Jonas darf seinen Torhunger weiter bei Benfica stillen

Der portugiesische Meister Benfica hat den Vertrag mit seinem Leistungsträger Jonas vorzeitig verlängert. Dies gab der Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League am Mittwoch bekannt.

"Ich bin sehr froh, bei einem Verein zu sein, bei dem ich so gut integriert bin", freute sich der Brasilianer über seinen neuen Kontrakt, der bis zum Sommer 2019 Gültigkeit hat. Der 32-Jährige sei "sehr stolz, dieses Trikot zu tragen. Ich will weitere Titel sammeln und mich bei den Fans und unserem Präsidenten für das Vertrauen bedanken".

Jonas stand seit seiner Ankunft im September 2014 in 96 Pflichtspielen für Benfica auf dem Rasen und erzielte dabei satte 73 Treffer. Die Nummer zehn will nun weiter auf Torejagd gehen: "Es ist wahr, dass ich wunderbare Momente in Lissabon erlebt habe, aber ich möchte einfach nur nach vorne blicken und Titel gewinnen."

Dabei stand jüngst auch ein Angebot aus China im Raum, wie portugiesische Medien noch Mitte Januar berichteten. Allerdings wollten die Verantwortlichen von Benfica nach dem Verkauf von Sturm-Talent Gonçalo Guedes (Paris Saint-Germain) keinen weiteren Angreifer abgeben.