Großkreutz trifft sich mit Schindelmeiser

Kevin Großkreutz hat sich am Mittwoch zu einem Gespräch mit VfB-Manager Jan Schindelmeiser getroffen

Kevin Großkreutz vom VfB Stuttgart hat nach seiner Verwicklung in eine Schlägerei in der Nacht auf Dienstag am Mittwoch vorübergehend das Krankenhaus verlassen.

Der 28-Jährige traf sich auf dem Vereinsgelände mit Manager Jan Schindelmeiser zu einem Gespräch, wie ein Sprecher bestätigte. Anschließend wurde Großkreutz für weitere Untersuchungen zurück im Krankenhaus erwartet.

Im Nachmittag waren im Internet Bilder aufgetaucht, die Großkreutz mit einer Platzwunde am Hinterkopf sowie einem Kopfverband und stark geschwollenem Gesicht zeigen.

Wie der VfB am Dienstag bestätigt hatte, war der Abwehrspieler in Stuttgart in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen und dabei verletzt worden. Großkreutz werde nach dem Vorfall Anzeige erstatten.