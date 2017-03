"Desaströs": Hamann kritisiert Klopp

Dietmar Hamann kritisiert Jürgen Klopps Liverpool-Coaching

Deutliche Worte von Ex-Liverpool-Spieler Dietmar Hamann: In den Augen des ehemaligen Profis trägt Jürgen Klopp eine große Mitschuld an der Talfahrt der Reds, die in der Premier League mittlerweile auf den fünften Platz abgerutscht sind.

"Im Moment spielt Liverpool unter Jürgen Klopp eindimensional. Deswegen haben sie große Probleme, Spiele zu gewinnen, in denen es für sie nicht läuft", glaubt Hamann den Grund für den Negativlauf des FC Liverpool ausgemacht zu haben.

Die letzten Wochen seien "ziemlich desaströs" gewesen, befindet der Ex-Nationalspieler. "Irgendwas muss sich ändern, denn wenn sie so weitermachen, wird es noch viel schlimmer werden", fürchtet Hamann, der zwischen 1999 und 2006 selbst das Trikot des englischen Traditionsklubs tragen durfte.

"Man braucht zwei oder drei Antworten"

Für die Zukunft empfiehlt der mittlerweile 43-jährigen Hamann seinem Ex-Verein und im Speziellen Jürgen Klopp eine alternative Strategie: "Das Physische und die Intensität sind in der Premier League höher als in anderen Ligen, in denen Klopp vorher gearbeitet hat. Man kann die Mannschaften in der Premier League einfach nicht überrennen. Punkt."

Dies sei eine Erkenntnis, die die Spieler und auch Jürgen Klopp lernen müssen. "Denn", so Hamann, "sie können nur auf eine Weise spielen. Man muss aber flexibel und variabel sein. Man braucht zwei oder drei Antworten auf die Fragen, die einem die anderen Mannschaften stellen."

Ebene jene Antworten ist der FC Liverpool den Gegnern, den eigenen Fans und auch dem eigenen Trainer zuletzt schuldig geblieben. Im Jahr 2017 holten die Reds gerade einmal sechs von 21 möglichen Punkten und stürzten vom zweiten auf den fünften Tabellenplatz ab.