Spektakel! Barça deklassiert Gijón

Lionel Messi traf für Barcelona zum 1:0

Schützenfest im Camp Nou: Der FC Barcelona hat ohne jede Mühe den fünften Ligasieg nacheinander gefeiert und sich zumindest für einige Stunden an die Tabellenspitze der spanischen Liga gesetzt.

Mit Nationalkeeper Marc-André ter Stegen im Tor gewann Barça souverän mit 6:1 (3:1) gegen den Tabellen-18. Sporting Gijón.

Die Gäste starteten mutig in die Partie, wurden aber schon früh für erhebliche Abwehrschwächen bestraft: Erst schaltete Lionel Messi schneller als die gesamte rot-weiße Abwehr und köpfte ein weites Zuspiel von Javier Mascherano zur Führung ein (9.). Dann lenkte Juan Rodríguez nur zwei Minuten später einen Schuss von Luis Suárez ins eigene Gehäuse.

Die Partie schien gelaufen, doch auch die Katalanen wirkten in der Defensive nicht sattelfest und fingen sich in der 24. Minute den Anschlusstreffer von Carlos Castro. Die stark aufgelegte Offensive des FCB reagierte postwendend und stellte drei Minuten später durch Luis Suárez den 3:1-Halbzeitstand her.

Im zweiten Durchgang spielte nur noch die Elf von Luis Enrique. Paco Alcácer, Neymar und Ivan Rakitić besorgten schließlich den 6:1-Endstand.