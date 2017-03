Vienna muss Insolvenz anmelden

Die Hoffnungen waren umsonst. Die finanziell marode Vienna muss am 3. März Insolvenz anmelden, jetzt ist der Zwangsabstieg laut ÖFB-Regulativ unausweichlich. Das erfuhren die Mitglieder des ältesten Fußballvereins des Landes bei einer außerordentlichen Generalversammlung.

Manager Gerhard Krisch legte einen Plan vor, bei dem bis zum Saisonende 700.000 Euro eingespart werden sollen. Damit peilt man zumindest den Zwangsausgleich mit einer Quote von 30 Prozent an. Eine "internationale Sponsorengruppe" soll bei der Umsetzung helfen.

Fraglich ist aber, ob der Vertrag mit dem bisherigen Hauptsponsor Care Energy, der nach dem Tod des Firmenchefs Martin Kristik ebenso insolvent ist, bestehen bleibt. Laut Informationen des "Kurier" sieht dieser nämlich vor, dass alle künftigen Geldgeber 75 Prozent an den deutschen Energielieferanten abtreten müssen.

Fraglich ist auch, in welche Spielstufe der Regionalligist zurückversetzt wird. Im besten Fall wird es die Wiener Liga, im schlechtesten Fall geht es zurück in die 2. Klasse - also die niedrigste Ebene.

