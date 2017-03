Paukenschlag! Luis Enrique schmeißt hin

Luis Enrique wird am Ende der Saison als Trainer des FC Barcelona zurücktreten

Aufregung in Barcelona: Wenige Minuten nach dem deutlichen 6:1-Sieg des spanischen Meisters hat Trainer Luis Enrique seinen Rücktritt zum Ende der laufenden Saison angekündigt.

[ÚLTIMA HORA] Luis Enrique anuncia que no será entrenador del FC Barcelona la próxima temporada #FCBlive pic.twitter.com/2lOXT4dQyX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1. März 2017

"Es ist eine sehr schwere Entscheidung, über die ich lange nachgedacht habe", erklärte der Trainer des FC Barcelona auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Gijón. "Ich habe mich vor der Saison mit Albert Soler und Robert Fernández (Barcelonas Sportdirektoren, Anm.d.Red.) zusammengesetzt und über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. Sie haben mir gesagt, dass ich mir mit dieser Entscheidung Zeit lassen soll. Jetzt ist der Moment gekommen", erklärte ein sichtlich mitgenommener Enrique.

"In dem Job, den ich mache, suche ich die ganze Zeit nach Lösungen und habe keine Zeit für Pausen. Ich brauche diese Pause aber", sagte der 46-Jährige. Dies sei der Hauptgrund für seine Entscheidung, den Posten des Cheftrainers des FC Barcelona am Ende der Saison aufzugeben.

Wird Sampaoli der Nachfolger?

"Ich danke dem Verein für das Vertrauen, das er in mich gesetzt hat. [...] Die letzten drei Jahre waren unvergesslich", so Enrique, der das Amt des Cheftrainers im Juni 2014 übernahm und Barça zu sieben großen Titeln führte. 2015 holten die Katalanen das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. In jenem Jahr wurde er auch zum Welttrainer des Jahres gewählt.

2016 gewann er mit Barça das nationale Double aus Pokal und Meisterschaft. Hinzu kommen die Erfolge im UEFA Super Cup (2015) und bei der Klub-Weltmeisterschaft (2015). Als möglicher Nachfolger des Erfolgstrainers wird Jorge Sampaoli vom Ligakonkurrenten FC Sevilla gehandelt.

Hat Messi den Rücktritt gefordert?

"Wir respektieren seine Entscheidung, er war ein großartiger Trainer. Nun wollen wir alles geben, um seine Amtszeit mit dem größtmöglichen Erfolg zu beenden", sagte Präsident Josep Maria Bartomeu: "Er hat uns großartige Erfolge beschert, und es sind noch mehr Titel möglich. Die Spieler sind sehr motiviert."

Während der Enrique eine dringend benötigte Pause als Grund für seinen Rücktritt angab, spekulieren spanische Medien über eine andere Möglichkeit: Demnach soll Lionel Messi den Rücktritt Enriques als Voraussetzung für eine Vertragsverlängerung gefordert haben. Ob dies den Tatsachen entspricht, wird sich aber wohl erst in den kommenden Wochen/Monaten zeigen.