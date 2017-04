Niederlande: Vitesse erstmals Pokalsieger

Van Wolfswinkels (M.) Tore bescheren Arnheim ersten Pokalsieg

Vitesse hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den niederländischen Pokal gewonnen.

Der Tabellensechste der Ehrendivision setzte sich am Sonntag im Finale in Rotterdam mit 2:0 (0:0) gegen AZ Alkmaar durch. Ricky van Wolfswinkel erzielte in der Schlussphase beide Treffer (81./88.).

Durch den Titelgewinn sind die Arnheimer für die Gruppenphase der kommenden Europa-League-Saison qualifiziert.