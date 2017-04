Zwei Mal Rot: PSG lässt im Meisterkampf Federn

Nizza jubelt, PSG kann nur zuschauen

Paris Saint-Germain hat im Kampf um die Meisterschaft in der Ligue 1 Federn gelassen. Die Hauptstädter verloren beim Tabellendritten OGC Nice mit 1:3.

In einer heiß umkämpften Partie voller kleiner Fouls und Nickligkeiten gingen die Gastgeber durch ein Tor von Mario Balotelli in Führung. Nach einem Pass von Ricardo Pereira tauchte der Stürmer am Sechzehner auf und verwandelte sehenswert ins linke, untere Tor-Eck (26.)

PSG wehrte sich tapfer, kam aber vorerst nicht gefährlich vor das Tor. Insbesondere Julian Draxler blieb in Reihen des Tabellenzweiten harmlos. Stattdessen drehte Nizza weiter auf. Das Team von Lucien Favre legte in der 48. Minute nach. Dieses mal war Pereira selbst mit einem Treffer erfolgreich. Mit dem schwächeren Linken dreht er den Ball an den linken Pfosten, von wo das Leder ins Tor von Kevin Trapp tropfte.

Doppelt Rot

Eine Viertelstunde später schöpfte PSG noch einmal Hoffnung, als Marquinhos zum Anschlusstreffer in die Maschen traf. Nach einer Ecke war der Innenverteidiger als letzter am Ball und verlängerte mit dem Scheitel in das Tor.

Es entbrannte ein heftiger Kampf zwischen beiden Teams. Es hagelte Gelbe und später auch Rote Karten. Thiago Motta und Ángel Di María mussten auf Seiten von Paris vom Feld. Beide hatten sich Tätlichkeiten geleistet.

Der eingewechselte Anastasios Doni setzte mit seinem Treffer zum 3:1 in den Schlussminuten den Schlusspunkt unter eine hitzige Partie.

