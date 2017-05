Rudy: "Solche wie mich gibt es nicht oft"

Sebastian Rudy absolviert seine letzten Spiele für Hoffenheim

Drei Spiele hat Sebastian Rudy noch für die TSG 1899 Hoffenheim zu absolvieren, dann geht sein Weg beim FC Bayern München weiter. Für fünf Jahre hat der Defensivspezialist an der Säbener Straße unterschrieben.

Jetzt hat Rudy sich gegenüber der "Welt am Sonntag" zu seinem Wechsel und den Aussichten beim deutschen Rekordmeister geäußert. "Ich glaube, der FC Bayern hat mich nicht nur geholt, weil ich flexibel bin, sondern weil ich auch etwas drauf habe", gab sich der 27-Jährige selbstbewusst.

In München möchte der 14-fache Nationalspieler gern weiter seinen Lieblingsposten bekleiden. "Ich habe vor, auch dort im zentralen Mittelfeld zu spielen. Das ist meine Position, auf der ich am besten spiele", erklärte Rudy, der nur zu Saisonbeginn zwei Mal auf der rechten Seite ran musste.

Zweifel hat der aktuelle Hoffenheimer keine, dass der Schritt zum FC Bayern der falsche für seine Karriere sein könnte. Im Gegenteil: "Solche wie mich gibt es nicht oft. Ich bin manchmal auch zurückhaltend, aber im Spiel kann ich dann schon zeigen, was los ist." Er sei sich "zu einhundert Prozent sicher, dass es der richtige Weg ist", so Rudy.

Lob für Nagelsmann

Mit der TSG möchte der defensive Mittelfeldspieler zuvor noch den dritten Rang verteidigen, der die Hoffenheimer unmittelbar in die Champions League bugsieren würde. Hierbei vertraut er voll auf 1899-Coach Julian Nagelsmann. "Sein Training ist ausgesprochen anspruchsvoll - auch für den Kopf", sagte Rudy und fügte hinzu: "Kein Spieler darf in irgendeiner Form abschalten, sonst macht er sofort Fehler. Das hilft uns dann an den Wochenenden, weil manche Situationen im Spiel dann etwas einfacher sind."

Beim FC Bayern wird der 27-Jährigen von seiner Zeit in Hoffenheim profitieren können. Dort erwartet man ihn und seinen Kollegen schon freudig. "Wir sind sehr zufrieden und glücklich, dass Niklas Süle und Sebastian Rudy zum FC Bayern wechseln. Der Transfer von zwei deutschen Nationalspielern ist auch ein Invest in die Zukunft des FC Bayern", hatte FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge kurz nach der Verpflichtung gesagt.