Wird Modeste Auba-Nachfolger beim BVB?

Könnten in Zukunft fürs gleiche Team auflaufen: Anthony Modeste (r.) und Marcel Schmelzer

Schon seit längerem wird in Dortmund über einen Abschied von Pierre-Emerick Aubameyang im Sommer zu Real Madrid spekuliert. Einen Ersatz könnten die BVB-Verantwortlich jetzt schon in der Bundesliga ausgemacht haben.

Wie das französische Fußballportal "mercato 365" unter Bezugnahme auf eine "deutsche Quelle" berichtet, hat Borussia Dortmund großes Interesse an einer Verpflichtung von Köln-Stürmer Anthony Modeste signalisiert.

Der Vertrag des 29-Jährigen in der Domstadt ist allerdings noch langfristig bis 2021 datiert. "Es liegen weder Anfragen noch Angebote vor. Ich habe auch keine Erwartung in irgendeine Richtung. Wenn etwas käme, reagieren wir", hatte Köln-Manager Jörg Schmadtke noch kürzlich zu einem möglichen Wechsel des Franzosen in der "Bild" erklärt. In der Winterpause war bereits der chinesische Klub Tianjin Quanjian mit einem 50 Millionen-Euro-Gebot abgeblitzt.

Auf den Spuren von Lewy und Auba

In der aktuellen Spielzeit trifft Modeste fast nach Belieben. Mit 23 Ligatoren hat der Angreifer erheblichen Anteil am Höhenflug der Geißböcke. Einzig Robert Lewandowski (28 Tore) und sein möglicher Vorgänger in Dortmund Aubameyang (27) waren noch erfolgreicher.

Dortmunds Top-Torjäger Aubameyang ist noch bis 2020 an die Westfalen gebunden. Neben Real Madrid sollen auch Manchester City und Paris Saint-Germain um die Dienste des Gabuners buhlen.