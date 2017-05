Sanches: Mit Kurzeinsätzen zum Rekordtransfer?

Renato Sanches wird zur kostspieligen Angelegenheit

Der Wechsel von Renato Sanches zum FC Bayern München kommt bisher eher einem Missverständnis gleich. Und der portugiesische Youngster wird immer teurer...

Nach seinem Wechsel für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum deutschen Rekordmeister hatte die portugiesische Zeitung "Record" vermeintliche Vertragsdetails veröffentlicht, die Renato Sanches zum teuersten Einkauf der Bundesliga-Geschichte machen könnten.

So schrieb das Blatt über eine Vertragsklausel, welche gleich fünf zusätzliche Bonuszahlungen von Bayern an Benfica beinhalten. Die Klausel besagt, dass nach jedem 25. Pflichtspiel des Europameisters für die Bayern eine Zahlung von fünf Millionen Euro an den portugiesischen Rekordmeister fällig wird. Da es Renato Sanches aktuell auf 24 Einsätze in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League bringt, könnte diese erste Tranche schon zum nächsten Bundesligaspiel gegen den SV Darmstadt (Samstag ab 15:30 Uhr) fällig werden.

Der 19-Jährige hat sich beim FC Bayern bisher nicht durchsetzen können. Von seinen 24 Spielen für die Münchner absolvierte er lediglich acht in der Anfangsformation. Bei den restlichen Begegnungen wurde er von Coach Carlo Ancelotti oftmals erst kurz vor Spielende als Einwechselspieler gebracht.

Dennoch könnte das Toptalent zum teuersten Transfer der Klubgeschichte werden, wenn in den kommenden Jahren die nächsten Etappen von 25 Pflichtspielen erreicht werden. Vertraglich ist Renato Sanches noch bis 2021 an den alten und neuen deutschen Meister gebunden. Zum gegenwärtigen Stand wird vermehrt über ein mögliches Ausleihgeschäft zur neuen Saison spekuliert. Der bisherige Rekordeinkauf des Bayern war im Jahr 2012 der Spanier Javi Martínez, der 40 Millionen Euro kostete.