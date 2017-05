Das Restprogramm im Kampf um Europa

Mehr als ein Dutzend Vereine hofft auf die Europa League

Selten haben drei Spieltage vor Saisonende noch so viele Klubs auf Europa geschielt wie in diesem Jahr. Gleich sieben Teams hoffen, die Bundesliga in der kommenden Spielzeit - neben Bayern, Leipzig, Hoffenheim und Dortmund - auf internationalem Parkett vertreten zu dürfen. Das Restprogramm der Euro-Anwärter in der Übersicht!

5. Hertha BSC (38:37 Tore/46 Punkte)

(H) RB Leipzig

(A) SV Darmstadt 98

(H) Bayer Leverkusen

6. Werder Bremen (52:51/45)

(A) 1. FC Köln

(H) 1899 Hoffenheim

(A) Borussia Dortmund

7. SC Freiburg (38:55/44)

(H) FC Schalke 04

(H) FC Ingolstadt

(A) Bayern München

8. 1. FC Köln (43:37/42)

(H) Werder Bremen

(A) Bayer Leverkusen

(H) FSV Mainz 05

9. Borussia Mönchengladbach (41:45/42)

(H) FC Augsburg

(A) VfL Wolfsburg

(H) SV Darmstadt 98

10. FC Schalke 04 (43:36/41)

(A) SC Freiburg

(H) Hamburger SV

(A) FC Ingolstadt

11. Eintracht Frankfurt (32:35/41)

(H) VfL Wolfsburg

(A) FSV Mainz 05

(H) RB Leipzig