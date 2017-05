Özil-Ausraster nach Derbypleite?

Mesut Özil befindet sich beim FC Arsenal in einer Schaffenskrise

Nach der Pleite auf dem Platz folgte der nächste Ärger in der Kabine. Mesut Özil soll nach der 0:2-Niederlage von Arsenal im Londoner Derby bei Tottenham Hotspur in den Katakomben ausgerastet sein.

Die englische Zeitung "Mirror" berichtete am Dienstag über den Vorfall, der sich unmittelbar nach der Derbypleite bei den Spurs am Sonntag ereignet haben soll. Demnach hat sich der deutsche Nationalspieler mit lautstarken Beschwerden und einem heftigen Tritt vor eine Kabinentür gegen seine erneute Ladung zur Dopingprobe beschwert.

Der 28-Jährige war in den letzten Wochen mehrfach zum Dopingtest abkommandiert worden. Das durchaus zeitaufwendige Prozedere wird per Losverfahren auf die Spieler aufgeteilt. Die ramponierte Tür musste anschließend übrigens laut englischer Medienberichte repariert werden.

Ohnehin hat der ehemalige Bundesliga-Profi derzeit nicht viel zu lachen bei Arsenal. In der Liga rangieren die Gunners fünf Spiele vor Saisonende nur auf Platz sechs. Das Erreichen der Champions League ist in dieser Spielzeit arg in Gefahr geraten, nachdem die Londoner im April wichtige Spiele gegen Crystal Palace, Manchester City und Tottenham Hotspur in der Premier League nicht gewinnen konnten.

Vertragsgespräche ins Stocken geraten

Von der Qualifikation für die Königsklasse soll Mesut Özil auch seinen Verbleib bei den Kanonieren abhängig gemacht haben. Laut "Mirror" sind aufgrund der sportlichen Durststrecke des Arsenal FC die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung Özils ins Stocken geraten.

Der Deutsche selbst wurde in den letzten Wochen immer wieder mit den schwankenden Leistungen der Londoner direkt in Verbindung gebracht. Laut Informationen des "Telegraph" soll ein neuer Kontrakt mit Özil nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste von Arsenal stehen. Kein Wunder also, dass das Gemüt des Mittelfeldstrategen derzeit ziemlich angespannt erscheint.

Özil besitzt in London noch einen Vertrag bis 2018. Er kickt seit 2013 auf der Insel, seine größten Erfolge unter Teammanager Arsène Wenger feierte er 2014 und 2015 mit dem Gewinn des FA Cups.

Mehr dazu:

wfb